Luis Villanueva juramentado nuevo presidente del CLEC profundizará en lo social y lo legislativo

Carlos Hernández.-

San Carlos, enero 5.- (Las Noticias de Cojedes).- Luis Villanueva fue juramentado presidente del Consejo Legislativo del estado Cojedes, para el período legislativo 2023-2024, acto durante el cual se comprometió con ser “el presidente social legislativo… para demostrar que sí se puede gobernar para los demás”.

Villanueva quedó acompañado en la directiva por el legislador Francisco Vera en la vicepresidencia y en la secretaría de la cámara Luis Miranda, reelecto en el cargo.

El presidente saliente Jackson Páez tomó juramento a Villanueva luego de pronunciar breves palabras de agradecimiento a quienes le acompañaron en su gestión y resaltó algunas de las metas cumplidas, entre ellas el rescate del edificio del CLEC, aprobación de 7 leyes, mejoras al personal del poder legislativo y dotación de equipos tecnológicos para el funcionamiento de la institución, entre otros logros.

El nuevo presidente del CLEC, Luis Villanueva tomó la palabra, en primer lugar, para dar gracias a Dios y asumir el compromiso de profundizar el trabajo por afianzar la democracia y la participación activa del CLEC en la canalización de soluciones a problemas de Cojedes.

UN CLEC PARA LEGISLAR Y PROPICIAR BIENESTAR SOCIAL

“Me declaro el Presidente social legislativo este año… vamos a emprender un trabajo permanente tanto en lo legislativo como de atención a planteamientos de comunidades, así como de los obreros del CLEC a quienes no se les ha cumplido con sus reivindicaciones”.

Destacó que “los recursos han estado limitados y aunque es una realidad no podemos amilanarnos”, dijo Villanueva y apuesta por trabajar “y no echarle la culpa a los demás por lo que no se ha podido hacer”.

“Vamos a emprender de manera positiva para demostrar que sí se puede gobernar para los demás sin excluir a nadie…. Que Venezuela es de todos. Aquí no funcionará color político… Venezuela no puede seguir dividida, sino que debemos articular permanentemente para salir de esta tragedia. Ninguna intransigencia es buena”, apuntó el legislador ante los aplausos de los presentes.

Hizo un llamado a la unidad y agradeció nuevamente al presidente saliente por su gestión, señalando que tomará lo bueno de la misma para avanzar hacia nuevos logros en lo legislativo, en lo social y en cada una de las áreas de competencia del Consejo Legislativo.

Reconoció que “en Cojedes aún hay muchas deficiencias como el desempleo, hambre, pobreza, contra lo que hay que luchar”, sobre todo llamó a no desanimarse en el empeño de lograr un cambio en Venezuela que permita salir de esta grave crisis y transitar un camino de verdadero progreso social y económico.