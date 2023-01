Arquitecto Teolinda Bolívar Barreto declarada “Hija Ilustre de Tinaco”

Carlos Hernández.-

Tinaco, enero 2023.- (Las Noticias de Cojedes).- La Arquitecto Teolinda Bolívar Barreto, ha sido declarada Hija Ilustre de la Ciudad de Tinaco, y este sábado 7 de enero de 2023 será oficializada esta distinción en acto solemne de la Alcaldía y Concejo Municipal presidido por el Alcalde Dr. Juan Carlos Zamora y la Cámara Municipal en pleno.

Bolívar fue incorporada el pasado mes de junio de 2022 como Miembro Honoraria de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y es la única cojedeña hasta el momento en pertenecer a esa institución, pero además ha sido una extraordinaria profesional de la arquitectura con reconocimientos nacionales e internacionales por su aporte al desarrollo urbano, a los estudios realizados en el área de la rehabilitación de barrios en Venezuela, Latinoamérica y el denominado “tercer mundo”, entre otros.

Como docente de la Universidad Central de Venezuela ha contribuido a la formación de decenas de generaciones que hoy dan su contribución al desarrollo del país y muchas otras naciones de Europa, Asia, en Estados Unidos, y otras, pero gran parte de su trabajo está centrado en el área de la investigación, cargada de una gran sensibilidad humana y deseos de aportar frutos que beneficien al ser humano, su modo de vida, a permitir la transformación del barrio en un lugar hóspito que mejore la calidad de vida de las familias.

Es importante destacar que esta tinaquera, orgullo de Venezuela, ha tenido una relación especial con Francia, donde su trabajo además ha sido muy reconocido y ha tenido experiencias e intercambios con profesionales de su área que han enriquecido sus conocimientos y a la vez ella ha aportado a la nación gala su riqueza intelectual y académica.

HOMENAJE A UNA GRAN TINAQUERA

Tinaco, a través de sus autoridades municipales, le rinde un homenaje a tan prominente personalidad: Teolinda Bolívar Barreto, hija de una familia trabajadora y honesta de este noble pueblo cojedeño, que en 1959 egresó de la UCV con el título de Arquitecto, que hizo estudios de doctorado, docente universitaria, que ha escrito libros, desarrollado investigaciones individuales y en grupos junto a destacados profesionales, que tiene un lugar registrado en la historia de este país y que internacionalmente goza de un gran prestigio, pero que sobre todo tiene un alma con valores cristianos que le permiten no quedarse inerte anta tantas injusticias y necesidades de un pueblo que cada día reclama mejores servicios, mejores condiciones de vida.

Su honestidad y compromiso con la conciencia de un ser humano que quiere el bienestar de su prójimo lo ha demostrado a lo largo de su existencia, no hay duda, por su conducta intachable, por su labor docente, como investigadora, como profesional proponente de políticas públicas en función de generar beneficios al pueblo. Callar no ha sido su estilo y por eso en muchas entrevistas de prensa encontramos palabras que la enaltecen, al punto que ha dicho: “no puede haber paz social creo yo, si existen los barrios que no tienen cloacas, que no tienen acueducto, que la gente vive en una condición miserable”… Entre otras cosas Bolívar sugiere una política eficaz de atención a los barrios y entre otras cosas para las grandes ciudades construir lo que ha denominado “ciudades equitables (lo cual) contribuiría enormemente a la paz” (ciudades equitativas y sostenibles).

Tinaco no se cansa de dar a la humanidad hijos preclaros que contribuyen a luchar por una sociedad más justa y equitativa. Gracias Teolinda Bolívar por su entrega al servicio de Venezuela y el mundo.