Ediles reforman ordenanzas que favorecerán recaudación de ingresos para un mejor San Carlos

Carlos Hernández.-

San Carlos, enero 14.- (Las Noticias de Cojedes).- El edil Carlos Migliory, presidente de la cámara municipal de San Carlos, informó en rueda de prensa sobre la reforma parcial de 4 ordenanzas impositivas que contribuirán a incrementar la recaudación por medio de impuestos que serán revertidos a los ciudadanos en obras y servicios.

Migliory convocó a los medios de comunicación la mañana de este viernes 13, al salón de sesiones de la municipalidad, donde estuvo acompañado de los integrantes del cuerpo municipal legislativo: César Irigoyen (Vicepresidente), Luis Rafael Hernández, Luis Manuel Hernández y Arianna Betancourt.

En las consideraciones iniciales el presidente de la cámara explicó que las ordenanzas reformadas, en referencia, son: La de impuestos sobre vehículos, con la cual los ciudadanos deberán ponerse al día con el municipio para evitar sanciones; Reforma parcial de la ordenanza sobre tasas y servicios de trámites administrativos, la ordenanza de organización, control y autorización para el expendio de bebidas alcohólicas y la ordenanza de propaganda y publicidad comercial.

CUMPLIENDO CON LOS COMERCIANTES

En torno al descuento del 50 por ciento acordado con los comerciantes el ayuntamiento capitalino ha venido cumpliendo con el 50% de reducción del pago y para ello todo el mes de enero estará recibiendo las cancelaciones correspondientes, dijo el edil Luis Rafael Hernández.

“Estamos cumpliendo con lo que establecimos con la cámara de comercio e industrias de San Carlos, y se trabaja en la reforma de la ordenanza del aseo urbano para lo cual este próximo jueves habrá una reunión, mesa de trabajo, para oír opiniones respecto al tema.” Recordó que «esto no es un impuesto, no es una tasa, es el cobro por un servicio, no se está pechando a nadie, ellos están pagando un servicio».

Dijo que en los próximos días vendrán unos camiones de otra empresa para que el servicio de aseo urbano en la capital cojedeña continúe siendo eficiente, como ha ocurrido hasta ahora.

Hernández hizo una invitación es pública, abierta, para este jueves en horas de la mañana en la sede de la alcaldía de San Carlos para continuar tratando el tema del pago del servicio de aseo urbano y exhortó a los interesados a traer propuestas concretas y sensatas para la discusión.

En apoyo a esta declaración el concejal Yrigioyen recordó que las oficinas para cancelar el servicio de aseo urbano están abiertas y todo el mes de enero se recibirán los pagos con la reducción del 50 % que se ha acordado.

Continuando con su declaración Luis Rafael Hernández explicó que la gente estaba acostumbrada a no pagar impuestos, pero es hora de que los ciudadanos asuman sus responsabilidades para que el municipio les preste mejores servicios y beneficios.

En el caso de la venta de licores dijo que se va a poner orden al respecto pues hay establecimientos que no están autorizados para estas operaciones y lo vienen haciendo ilegalmente, por lo que están previstas sanciones.

También se trabaja en dos nuevas ordenanzas: una, de precios justos y para que los pesos estén a la vista del público, ya que no sólo se trata de controlar los precios sino también la exactitud de los pesos; y la otra ordenanza es de convivencia ciudadana, para que entre vecinos haya fraternidad entendiendo que los derechos de unos terminan donde comienzan los de los demás, esto será para evitar contaminación sónica (música o ruidos a alto volumen), contaminación ambiental, y controlar que se cumpla todo aquello necesario para una feliz convivencia ciudadana.

BUEN RÉCORD EN UN AÑO

Por su parte, el concejal Luis Manuel Hernández habló sobre el rol de los ediles, quienes son funcionarios servidores de la gente y trabajan por impulsar el desarrollo y el bienestar del municipio.

En ese sentido, los concejales de San Carlos han dado buenos frutos en la materia que les corresponde, como es legislar para crear mejores condiciones que permitan el crecimiento organizado de la jurisdicción. Por ello, informó que en un año de gestión lograron aprobar 11 ordenanzas de las cuales cuatro que estaban pendientes ya se han entregado y ahora se espera el ejecútese por parte del alcalde.

Este récord de trabajo les hace ubicar entre los mejores rendimientos de la legislación municipal en los municipios de Cojedes y a nivel nacional están bien posicionados.

-Estamos haciendo lo que nos corresponde como concejales, porque para eso nos eligieron, para hacer las ordenanzas que nos lleven al desarrollo y el progreso, apuntó Hernández.