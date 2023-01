Hace 24 años el Gobernador Galíndez creó INDHUR para servir al pueblo

Francisca Reyes.-

San Carlos, enero 21.- (Las Noticias de Cojedes).- Hace 24 años, el hoy gobernador Alberto Galíndez, durante su primer mandato 23/01/1996 al 30/07/2000, exactamente un 21 de enero del año 1999, crea el Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (INDHUR), con la finalidad de brindar bienestar a las y los ciudadanos del estado Cojedes, a través de programas sociales en materia de viviendas y servicios públicos, con rehabilitación de barrios de forma integral; los trabajos que se ejecutaban eran electrificación, agua potable y servidas, aceras y brocales, pavimentación, elaboración de proyectos, créditos de materiales para ampliación y remodelación de casas, sustitución de ranchos por viviendas, entre otros.

A lo largo y ancho de los nueve municipios de la región cojedeña se construyeron casas aisladas en las zonas rurales y del programa Sustitución de Viviendas (Suvi) I, II, y III, al igual que la consolidación de barrios y comunidades enteras con el programa Rehabilitación de Barrios Urbanos (RIBU), por Co-Gestion (ahora denominada Proveeduría Zamorana Socialistas, empresa filial de INDHUR, creada en el 2015, con el propósito de abaratar el costo de los materiales, siendo, los primeros beneficiarios, el Poder Popular, a través de los Consejos Comunales, a fin de que construyeran sus viviendas e hicieran ampliación y reparación), se otorgaron créditos para la remodelación, ampliación y otros de los hogares cimentados que requerían mejoras. A la par de esto se establecían convenios para otorgar ayudas sociales a escuelas, universidades, instituciones gubernamentales, tanto nacionales como regionales, municipales, hospitales, a comunidades organizadas y personas naturales. También se realizaban elaboración de proyectos que permitían la búsqueda de recursos por asignaciones especiales. Fueron cientos los sectores que disfrutaron de esta gracia hasta el año 2010. A partir de allí INDHUR perdió su autonomía.

NUEVO MANDATO DE ALBERTO GALÍNDEZ

Durante este periodo de gobernanza de Galíndez brinda un nuevo aire de esperanza, cumpliendo con el avance del plan de reparación y mejoras de viviendas, entrega de las láminas de techos y otros materiales para la refacción de las casas, además de supervisar los trabajos que se realizaron en cada una de las viviendas atendidas hasta el momento, a través del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural para ser entregadas a los beneficiarios para la culminación de los trabajos realizados con el plan de reparación, ya que no solamente se les suplió el techo nuevo, sino que se les brindo el material complementario como vigas, ganchos, pintura, cal, cemento, arena y otros insumos para que las familias vuelvan a sus hogares. De hecho, en esta nuevo ciclo de gobierno, el mandatario regional le pide a Dios, que le brinde la oportunidad de servir a todas las personas que necesitan.

RESEÑA HISTORICA​

INDHUR era un instituto autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y potestad organizativa, con patrimonio distinto e independiente de la hacienda pública estadal, con duración indefinida. El mismo fue creado mediante ley publicada en gaceta oficial edición extraordinaria nro. 67 de fecha 21 de enero de 1999; con domicilio en la ciudad de San Carlos, y adscrito a la gobernación del estado Cojedes.

Es relevante resaltar que la creación de INDHUR, nace de la reivindicación y amplitud del Instituto Regional de la Vivienda (INREVI), implementado por el gobernador Federico Reyes en los años 80 y su primer director es hoy el legislador Adonaí Ochoa. El mismo funcionó durantemandatos gubernamentales anteriores, al de Alberto Galindez, quien fue director de este organismo durante el gobierno de Gerardo Lozada, según declaración del diputado Ochoa.

La Ley y reglamento de INDHUR, durante años ha sufrido modificaciones y transformación que privaron su autonomía, ya que en su metamorfosis liquidó los programas que inicialmente se abocaron a la consolidación de barrios y comunidades en todo el estado Cojedes, debido a que su soberanía, está restringida por lo dispuesto en la actual ley vigente y el reglamento que a tales efectos dicte su funcionamiento. A partir de allí la institución quedo solamente plegado a la construcción de viviendas en urbanismos, a raíz de la creación de la GMVV, y que posteriormente los dos últimos mandatos gubernamentales fusionaron varios entes, especialmente INDHUR con la Secretaria de Vivienda y su ejercicio quedo bajo el criterio de la GMVV.

COMPETENCIAS

La competencia de este ente gubernamental conllevaba: la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda, -ya que las personas tenían su parcela para el levantamiento del hogar-, y la implementación de los servicios públicos orientados al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de escasos recursos, Igualmente para la gente que ya tenían su vivienda se les otorgaban los créditos de materiales para la construcción, sustitución, restitución, reparación y remodelación de casas, aunado a la prestación de los medios que permitían transportar los materiales, y las condiciones que garantizaban los derechos de bienestar y mejoras del entorno ambiental.

MARCO JURÍDICO

INSTAURACIÓN DE INDHUR

A la fecha de su establecimiento como organismo adscrito a la gobernación del estado Cojedes, fue apegado a Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal (G. O. del Estado Cojedes Nº Ext. 67 de 21/01/1999). Y para el funcionamiento del Recurso Humano, tanto de empleados, obreros y cargos de libre remoción eran propios de los Convenios o Contratos Colectivos de los Empleados Públicos dependientes del Ejecutivo Regional del Estado Cojedes.

MODIFICACIONES DE LA LEY DE INDHUR

Esta transformación fue apegada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (G.O. Nº Ext.5453 de 24/03/2000). Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda (G.O. Nº Ext. 6.018 de 29/01/2011). Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento (G.O. Nº Ext. 6.013 de 23/12/2010 y G.O. Nº 39.240 de 12/08/2009). Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadores y los Trabajadores (G.O. Nº Ext. 6.076 de 07/05/2012). Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario (G.O. Nº Ext. 6.076 de 07/05/2012). Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado Cojedes (G. O. del Estado Cojedes Nº Ext. 458 de 31/05/2007). Ley Orgánica de la Administración Pública (G.O. Nº Ext. 5.890 de 31/07/2008). Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal (G. O. del Estado Cojedes Nº Ext. 67 de 21/01/1999). Ley Orgánica de los Consejos Comunales (G.O. Nº 39.335 de 28/12/2009). Ley Orgánica de Bienes Públicos (G. O. Nº 39.945 de 15/06/2012). Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento (G. O. Nº 39.503 de 6/10/2010 y G. O. Nº 39.181 de fecha 19/05/2009). Ley Contra la Corrupción (G. O. Ext.5.637 de 07/04/2003). Ley del Estatuto de la Función Pública (G. O. Nº 37.522, de 06/09/2002). Ley del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del Estado Cojedes (G. O. del Estado Cojedes Nº Ext. 821 de 20/12/2011).

FUENTES CONSULTADAS

ING. JAVIER MARIÑO PDT. INDHUR

ING. JAIME LARA, PDT. POVEEDURIA ZAMORANA

EX CONSULTORES JURIDICOS

CARMEN BOLIVAR

RASANGELA LAURENTIN

EX TRABAJADORES

NEREIDA RAMIREZ, EX GTE DE COMERCIALIZACION

HENRY PIÑERO, ASIST. DE COMERCIALIZACION, CONTRATACIONES E INFORMATICA

MARIANELA FERNANDEZ, PERIODISTA QUE ME ANTECEDIO.