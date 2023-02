Los jóvenes estamos llamados a participar en la reconstrucción de Venezuela

Luisana Suárez.-

San Carlos, febrero 12.- (Las Noticias de Cojedes).- Hoy Día de la Juventud, quiero dedicar unas palabras a los jóvenes que aún seguimos luchando en nuestro país, pese a las distintas dificultades que atravesamos a diario, pues todos estamos llamados a participar en la reconstrucción de nuestra nación.

A los jóvenes estudiantes, quienes no tienen posibilidad de recibir una educación de calidad y muchos menos la oportunidad de ingresar a una universidad en nuestro país.

A quienes son padres de familia y no tienen para llevar sustento a sus hogares y mucho menos cuentan con un empleo y salarios dignos.

A los que están fuera del país, que contra viento y marea, luchan para enviar una remesa a sus familiares y defenderse en lugares desconocidos.

A los deportistas, quienes con su talento nos representan fuera de Venezuela, pero que además no escapan de la realidad y sufren las consecuencias de malas políticas, que impiden un mejor desenvolvimiento en distintas disciplinas.

A todos ellos, incluso a quienes se me haya pasado por alto, los invito a animarnos en estos momentos duros que atravesamos, para que no perdamos la fe, la esperanza, pero sobre todo, no seamos apáticos, en un momento crucial para nuestro país. Venezuela y Cojedes nos necesitan como palanca, para reconquistar nuestra Democracia y Libertad.

Los exhorto a pensar en nuestros familiares y en los más pequeños que son el futuro de nuestra nación. Dios no nos abandona, somos nosotros los responsables de nuestro destino y una mejor calidad de vida en Venezuela, país donde nació nuestro Libertador Simón Bolívar, luchador incansable por las causas justas.

¡Que viva nuestra Juventud!

Luisana Suárez