Fútbol Playa: “RC Sport Club” de Cojedes se enfrenta hoy a “Palacio Fajardo” en La Guaira

Carlos Hernández.-

San Carlos, febrero 13.- (Las Noticias de Cojedes).- El equipo “RC Sport Club”, del estado Cojedes, inicia hoy martes 14, a las 4:00 de la tarde la primera jornada del evento de clausura de Fútbol Playa que se desarrolla en La Guaira, enfrentándose a la selección “Palacio Fajardo”, en el Coliseo “Hugo Chávez”.

El gerente general del equipo cojedeño, abogado José Castro, informó que desde este lunes se movilizaron al litoral central para esta importante cita, donde en horarios posteriores se estarán midiendo los equipos “Dífalo FC” vs. “NeftBS” (5:15 pm), “Real Academia” vs. “Macuto FC” (6:30 pm), “Bucaneros de La Guaira” vs. “Petroleros FC” (7:45 pm).

Con esmerada preparación y un dominio de habilidades y técnicas puestas en práctica durante sus entrenamientos estos jóvenes deportistas del dinámico “RC Sport Club”, de Cojedes, salen dispuestos a conquistar una meta como es traer la copa “Federación Venezolana de Fútbol “ a casa.

Castro explicó que en este evento se está luchando un cupo para la Copa Libertadores de América, donde podría estar el equipo de “la tierra del mango”, Dios mediante, para lo cual esta selección regional capitaneada por Edgar Castellanos está dispuesta a dar lo mejor de sí en función de ese objetivo.

Jugadores como Luis Carrero, los refuerzos Darwin Arreaza, Pedro Romero, Carlos Lameda, junto a destacados atletas cojedeños estarán brindando emociones a partir de hoy en La Guaira, cuyos resultados se irán informando oportunamente a la fanaticada nacional y regional, dijo Castro.