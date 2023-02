Bicicletada turística cultural realizó Alcalde Zamora desde Tinaco hasta El Socorro

Carlos Hernández.-

Tinaco, febrero 23.- (Las Noticias de Cojedes).- Una bicicletada turístico cultural hacia la comunidad de El Socorro realizó el Alcalde de Tinaco, Dr. Juan Carlos Zamora, junto a empleados y trabajadores de la municipalidad, amigos y vecinos de diversos sectores que le acompañaron en esta interesante iniciativa que despierta gran entusiasmo en el impulso del agroturismo en esta jurisdicción.

Zamora y decenas de acompañantes partieron desde Tinaco vía El Topo, balneario Las Lajitas (río Tinaco), continuando hacia El Taque, Las Tejas hasta llegar a El Socorro, compartiendo durante esta travesía con familias que habitan en estos hermosos y pintorescos caseríos.

Es preciso señalar que la vialidad de la zona fue mejorada por el Gobierno que dirige el doctor Zamora en cumplimiento de su palabra empeñada en la pasada campaña electoral, en demostración de la seriedad con la cual ha asumido la responsabilidad que el pueblo le dio.

La actividad contribuye a impulsar y promover programas de agroturismo que junto al esfuerzo productivo de campesinos, pequeños y medianos productores de la zona, catapultarán elementos favorables al desarrollo económico y social del municipio, ya que Tinaco cuenta con paisajes naturales, ríos, sabanas, montañas, que son propicios para este objetivo, en armonía con la preservación del ambiente, dijo Zamora.

Familias de las distintas comunidades se vieron agradecidas no sólo por la mejora de la vialidad que era una anhelada obra, sino por la sencillez y calidad humana del alcalde Zamora quien repitió en cada reunión que su tarea es servir y en eso no se detendrá a pesar de la escasez de recursos y otros factores limitantes pero no imposibles de superar.