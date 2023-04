Monseñor Polito Rodríguez: Los católicos deben ser ciudadanos ejemplares como Jesús de Nazareth

Carlos Hernández.-

San Carlos, abril 5.- (Las Noticias de Cojedes.- El obispo de San Carlos, monseñor Polito Rodríguez Méndez, durante su homilía en la misa del Santo Nazareno, señaló que “los católicos deben ser ciudadanos ejemplares como Jesús de Nazareth”.

Sin embargo, reconoció que hoy día en nuestra sociedad hay muchos Judas que venden su dignidad y su vida y cometen actos de hipocresía absoluta, por lo que llamó a rectificar y a no asumir nunca más ese rol sino a convertirse en verdaderos seguidores de Cristo.

Luego de una intensa procesión que partió a las 7:00 de la mañana desde La Herrereña, pasando por Los Samanes, calle Las Babas, avenida Jose Laurencio Silva, redoma del mango, avenida Bolívar hasta la plaza Bolívar de la capital cojedeña, la gran masa de feligreses se concentró frente al Palacio de Justicia para participar en la Santa Misa.

Allí estuvieron presentes el Gobernador Alberto Galíndez, el Alcalde Alexander Mireles, el Secretario de Seguridad Luis Enrique Pumar, autoridades militares de la región, pero sobretodo una inmensa masa popular llena amor por el Señor, vistiendo prendas moradas en honor al Nazareno, muchos con rostros cansados pero movidos por esa fe católica arraigada desde tiempos ancestrales.

-Los animo a centrar su fe en Cristo, el Señor… si Él nos ha amado intensamente, los buenos católicos debemos seguirlo, amarlo y servirle desde donde nos desenvolvamos… no como hizo Judas (que lo vendió por 30 monedas)… El católico debe ser un excelente ciudadano como Jesús”, dijo el obispo.

Esta misa fue transmitida por Pastoreña 89.7 FM, Class 98.7 FM, Conexión 101.3 FM y Moda 105. 1 FM, así como tuvo cobertura por periodistas de diferentes medios web y redes sociales.

Monseñor Rodríguez recordó que Jesús vino a traer un bello plan de salvación para todos. Quiso implantar la justicia, la libertad, la solidaridad, el amor, lo cual no fue posible porque no fue entendido en aquel tiempo pero aún hoy no se ha logrado. Sin embargo, a pesar de los Judas de ayer y de hoy, la humanidad no pierde la esperanza y busca ese Reino de paz y solidaridad entre los pueblos.

-Para ello es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar sobre cómo nos estamos moviendo y pensar hacia dónde marchamos, a dónde queremos llegar… por lo que es necesario que desde la familia, pequeñas comunidades cristianas, inculquemos valores y principios cristianos, comenzando por el amor a Dios, a la Virgen, al estudio, al trabajo, y hagamos una sociedad digna, expresó el prelado de la iglesia cojedeña.

Invitó a la feligresía a seguir viviendo esta Semana Santa con fe, convirtiendo los corazones en morada del Señor, hacer el bien y evitar el mal. Exhortó a “no quedarnos con el Cristo sufriente pues ya hay mucho dolor en este pueblo, ni con el Cristo muerto… vayamos al Cristo Resucitado, al Cristo vivo”.

-Debemos vivir la vigilia pascual con la alegría del Cristo que venció la muerte y nos da garantía de vida en abundancia, con alegría en nuestros rostros porque la libertad y la dignidad nos la ha dado el Señor para siempre, dijo Polito Rodríguez.