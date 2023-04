Padre “Capocho” en las 7 Palabras: Necesitamos gobiernos que dirijan al pueblo con justicia, amor y paz”

Carlos Hernández.-

San Carlos, abril 7.- (Las Noticias de Cojedes).- “Necesitamos gobiernos que dirijan al pueblo según la justicia, el amor y la paz… necesitamos construir en Venezuela el reino de Dios, a eso vino Jesús, a invitar a los que creen en Él a construir un reino de amor y paz para todos…”, expresó el padre Oswaldo García (“Capochito”), durante el Sermón de las 7 Palabras, en la Iglesia “Inmaculada Concepción”, Catedral de San Carlos, predicación que hizo junto al párroco Mauricio Silva.

En la mañana de este viernes el padre “Capocho” comenzó su interpretación de las 7 palabras dando primero gracias a Dios por haberle permitido regresar a Cojedes, desde San Cristóbal, para participar en la celebración de la Semana Santa.

Próximo a cumplir 96 años y 70 en el sacerdocio, “Capocho” mantiene intacta su lucidez, acrecienta su fe cada día y agradece al Señor por todas las cosas que le ha dado en la vida, entre ellas el haber pastoreado sus ovejas en Cojedes durante décadas.

PADRE, PERDÓNALOS QUE NO SABEN LO QUE HACEN

Sobre esta primera palabra el sacerdote García aseguró que Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta, por eso, siendo inocente, maltratado, humillado, golpeado, crucificado, perdonó desde la cruz a sus verdugos y cargó con nuestros pecados.

“En la Cruz quedó clavado el pecado”, dijo el Padre Oswaldo “Capochito” García y nos invitó a acercarnos a la cruz para darle gracias al Señor por esa ofrenda agradable a Dios…

“Jesús nos llama a escuchar su palabra de perdón”, y a perdonar como lo decimos al recitar el Padre Nuestro.

HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO

Esta es la segunda palabra. Fue interpretada por el Padre Mauricio Silva, quien resaltó la importancia del arrepentimiento sincero.

Silva reprochó que muchas veces no oímos a Dios ni cumplimos su voluntad y a pesar de eso “es grande su misericordia que nos permite acompañarlo”, como ocurrió con el buen ladrón, quien estando al lado de Jesús en la crucifixión lo reconoció y le pidió que se acordara de él cuando estuviese en su reino. Ante aquella confesión Jesús le dijo: “Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso”.

El Padre Mauricio Silva dio gracias a Dios por estar compartiendo este viernes santo con el Padre “Capocho”.

Apuntó que debemos ser capaces de pedirle al Señor que se acuerde de nosotros, con humildad… Reconocer la presencia de Dios en nosotros, en nuestros hogares…. Pero cuánto hacemos sufrir al Señor en la Cruz por nuestro comportamiento… Debemos reconocer nuestras culpas… porque la respuesta del Señor al buen ladrón también es para nosotros.

Nosotros podremos sentir la paz y el perdón del Señor cuando dice Hoy estarás conmigo en el Paraíso… pero debemos dejar de un lado nuestras miserias, el pecado y nuestra historia vieja y comencemos a vivir nuevos acontecimientos, en fidelidad con El, en el Paraíso, si suplicamos perdón y perdonamos a quienes nos han herido”, dijo Silva.

MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO

Esta es la 3era Palabra. El Padre “Capocho” dijo: “En Juan (Jesús) nos dio a todos como madre a María, ella recibió esa hermosa misión de su Hijo… intercede por nosotros sabiendo que su Hijo siempre la escucha como lo hizo en las bodas de Caná”.

Ella sufrió porque era necesario cumplir la voluntad del Padre, sabía que ser mamá de Jesús era ser mamá de un hombre sacrificado, crucificado…

-Bendigo a mi mamá María porque ha tenido influencia especial en mi vida, dijo Capocho.

Continuó diciendo el Padre García: “Gracias María que aceptaste este pacto doloroso del viernes Santo, ruega por nosotros, en la Divina Pastora… Madre del Divino Pastor”, e invitó a ser devotos de María….

“Conviértenos para morir con Cristo al hombre viejo y resucitar con Cristo a un hombre nuevo, abrazados con alegría a Jesús resucitado”.

DIOS MÍO, DIOS MÍO… ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?

Esta es la 4ta Palabra. El Padre Mauricio Silva, expuso: Es el dolor de la ausencia, la soledad, luego de entregarnos a su madre, de haber perdonado al buen ladrón y a los que habían causado esta calamidad, por eso expresa Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado?

No es un abandono porque quiso desentenderse del plan de salvación, sino para que se cumpliera lo que estaba escrito… explicó el sacerdote y llamó a no desviar nuestra mirada de Cristo y así nunca nos sentiremos abandonados.

Dijo que somos nosotros quienes abandonamos a Cristo… “un Cristo traspasado por mi indiferencia, sigo crucificando al Señor y dejándolo solo… cuantos sagrarios esperan por ti para que vayas allí a conversar con él… somos nosotros quienes lo abandonamos”, explicó el presbítero.

El Señor nos envía a que nos acerquemos a quienes están solos… esos Cristos que sufren y padecen… nos invita a ayudar a los demás sin miedo, a no abandonarlos… pues muchos hermanos sólo esperan de nosotros la compañía.

TENGO SED

Esta es la 5ta Palabra. El Padre “Capocho” comenzó diciendo: Extraña esa palabra del que dijo “Yo soy la fuente de agua viva”…El que dijo esas palabras está muriendo en una cruz, tiene la garganta seca y grita tengo sed…

-Si tú hubieses estado allí le habrías dado agua a Jesús? –se pregunta el sacerdote. “Posiblemente sí” –se responde. Pero pasa a decir que “hoy hay un Cristo que camina por las calles de nuestro pueblo que se muere de sed, de hambre… Cristo es quien te grita en las calles y pide limosna para comer, el que hace cola en hospitales para ver si consigue salud, el que mendiga por las calles del país más rico del mundo buscando algo para sobrevivir, un sueldo digno que le alcance para mantener su familia, ese es el que te grita tengo sed….”

Es Cristo hecho millones de venezolanos que han huido del país en busca de nuevas oportunidades en otras naciones, algunos que han podido salir adelante, otros que están sobreviviendo y muchos que han muerto.

El Padre “Capocho” dijo que el cristiano no debe estar desentendido de la misión que Dios le dio (especialmente a los gobernantes)…. No se trata de dar una limosnita por un rato… necesitamos construir en Venezuela el Reino de Dios, a eso vino Jesús, a invitar a los que creen en Él, a construir un Reino de amor y paz para todos”.

-Necesitamos gobiernos que dirijan a los pueblos según la justicia, el amor y la paz… Los gobernantes y políticos están obligados a cumplir, si se llaman cristianos, con esa misión y que no hayan Cristos caminando por calles sin protección, sin capacidad para comprar alimentos y medicinas… Tengo sed….de justicia social. Es el grito de hoy.

TODO ESTÁ CUMPLIDO:

Esta es la 6ta Palabra. Al respecto, comentó el Padre Mauricio: El Señor dice todo se ha cumplido (la palabra, la escritura) no como un fracaso sino por nuestra salvación….

-La promesa se cumplió y se sigue cumpliendo cada día… expresa Mauricio Silva y explica que el Señor nos quiere decir hoy: Pon en mí todos tus proyectos que yo haré que todo se consuma… pero para ello debemos poner su confianza en Él.

Al oír Todo se ha cumplido, debemos decir gracias Dios porque al cumplir tu promesa nos invitas a ir a tus fuentes de misericordia… Es necesario decir: Quiero que cumplas en mi tu palabra y pueda saltar de gozo y gritar con júbilo que eres mi Dios y Salvador y en ti confío”.

Llamó a abrazar la cruz para que en ella encontremos consuelo y la paz que solo Dios nos puede dar y la que también nosotros podemos y debemos dar. El Señor nos invita a hacernos presentes con el desasistido.

Para culminar dijo: “Gracias Señor porque cumples todo lo que has prometido”.

PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU

Esta es la 7ma Palabra. El Padre “Capocho” afirmó: “Jesús se siente feliz porque ha cumplido la voluntad del Padre”… en lo personal dijo que él se siente feliz porque ha cumplido la misión que Dios le encomendó, ser sacerdote y por encima de los achaques de la ancianidad y de la cruz “he cumplido”. Reconoció que cometió muchos errores en la vida “pero me afinqué a la cruz donde estaban clavados mis pecados y Él los borró, y hoy, próximo a encontrarme con Dios Padre puedo decir que soy feliz”. Agradeció a Dios porque le dio la dicha de ser sacerdote y entre otras cosas estar en Cojedes en esta Semana Santa y de estar en la Vicaría del Espíritu Santo la cual vio nacer.

-He visto crecer la fe en San Carlos, dijo el Padre “Capocho”, con tantos misioneros… he visto una diócesis viva, un obispo amado… El obispo de aquí siempre me llama, y mucha gente de aquí que me recuerda… me siento unido al obispo y a los sacerdotes de San Carlos a quienes envío un saludo especial porque están trabajando por el reino de Dios en esta diócesis… especial saludo al Padre Mauricio… y al Padre RAY… sacerdotes jóvenes –entre otros- que están cumpliendo con sus labores por mandato del Señor.

-Bendigo al Señor y los invito a todos a tener una muerte santa que es lo más importante de tu vida… es el momento definitivo, termina la primera parte de tu eternidad que es la vida en la tierra… quiero invitarlos a estar preparados para ese momento, lo único que vale es el amor a Dios a través del amor a tu hermano… lo demás no vale.

-Lo único que requieres es tu conciencia delante de Dios… Él te dirá ven a mi…

-Dios te libre te diga apártate de mí, porque toda desgracia en la tierra e pasajera pero esa no… el momento realmente importante es el de la muerte, por eso prepárate porque nadie sabe el día ni la hora… y decir padre en tus manos encomiendo mi espíritu.

-Por favor dejémonos amar de Jesús, acerquémonos a Él -señala «Capocho»- y si hay algo en la vida que nos estorbe para ir al cielo sal de eso aunque cueste tanto como sacarse un ojo… vale la pena ir al cielo a alabar a Dios para siempre que estar en el infierno maldiciendo eternamente el día en que nacimos… eso no lo quiere Dios para ti…