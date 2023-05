Padre Mauricio: Debemos ser amigos del Espíritu Santo nuestro defensor

Carlos Hernández.-

San Carlos, mayo 28.- (Las Noticias de Cojedes).- El Espíritu Santo acude a cada uno de nosotros cuando en más estado de miseria nos encontramos, dijo el padre Mauricio Silva, párroco de la Catedral de San Carlos, en la misa de Pentecostés (7:00 am) este domingo 28, la cual fue transmitida por la emisora diocesana Pastoreña 89. 7 FM.

El sacerdote explicó que el Espíritu Santo no está solo en aquellos que están en gracia, que no pecan, sino que nos asiste a todos, especialmente cuando más bajos estamos, porque el Señor nos envió un defensor para que nos ayudara a salir del pecado, y solo debemos abrirle nuestro corazón.

Dijo que el Espíritu Santo vino a ayudarnos en nuestras tribulaciones y por ello debemos ser amigos de Él, debemos invocarlo para que nos sane, dándonos la paz del Señor y la fuerza para sobrellevar nuestra carga.

-Tenemos que ser dóciles y no cerrarle las puertas de nuestra vida al Espíritu Santo, no debemos tener miedo… para que tengamos la paz del Señor, la única manera de ser feliz… hoy la iglesia nos recuerda que la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones está más viva que nunca… es fácil decir ven Espíritu Santo… no debemos tener miedo… reiteró Silva.